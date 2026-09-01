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AGENDA · Saint-Pée-sur-Nivelle

Journées européennes du patrimoine visite du Moulin Plazako-Errota Saint-Pée-sur-Nivelle

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Moulin Plazako Errota
Ville
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Saint-Pée-sur-Nivelle

Journées européennes du patrimoine visite du Moulin Plazako-Errota

Moulin Plazako Errota Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée et historique du Moulin Plazako-Errota Mouture en direct Dégustation sur place ou à emporter de talo fromage ou ventrèche. Gâteaux basques maison, cidre et bière. De 9 h à 19h30.   .

Moulin Plazako Errota Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 

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English : Journées européennes du patrimoine visite du Moulin Plazako-Errota

L’événement Journées européennes du patrimoine visite du Moulin Plazako-Errota Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque

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