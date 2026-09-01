Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Journées européennes du patrimoine visite du Moulin Plazako-Errota

Moulin Plazako Errota Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée et historique du Moulin Plazako-Errota Mouture en direct Dégustation sur place ou à emporter de talo fromage ou ventrèche. Gâteaux basques maison, cidre et bière. De 9 h à 19h30. .

Moulin Plazako Errota Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69

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English : Journées européennes du patrimoine visite du Moulin Plazako-Errota

L’événement Journées européennes du patrimoine visite du Moulin Plazako-Errota Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque