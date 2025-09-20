JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Visite du musée à l’Homme Volant Sablé-sur-Sarthe

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Visite du musée à l’Homme Volant

35 Grande Rue Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Petit musée consacré à la conquête de l’air.

Après une présentation rapide du patrimoine local, partez à la découverte du musée dédié à l’aérostation. Durée 2h à partir de 10 ans

Sur inscription .

35 Grande Rue Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 62 24 07 36

English :

Small museum dedicated to the conquest of the air.

German :

Kleines Museum, das der Eroberung der Luft gewidmet ist.

Italiano :

Piccolo museo dedicato alla conquista dell’aria.

Espanol :

Pequeño museo dedicado a la conquista del aire.

