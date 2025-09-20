JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Visite du musée à l’Homme Volant Sablé-sur-Sarthe
35 Grande Rue Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Petit musée consacré à la conquête de l’air.
Après une présentation rapide du patrimoine local, partez à la découverte du musée dédié à l’aérostation. Durée 2h à partir de 10 ans
Sur inscription .
35 Grande Rue Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 62 24 07 36
English :
Small museum dedicated to the conquest of the air.
German :
Kleines Museum, das der Eroberung der Luft gewidmet ist.
Italiano :
Piccolo museo dedicato alla conquista dell’aria.
Espanol :
Pequeño museo dedicado a la conquista del aire.
