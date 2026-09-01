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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Quarante

samedi 19 septembre 2026 · Quarante

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Rue du Porche
Ville
34310 Quarante
Département
Hérault
Tarif

Quarante

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Rue du Porche Quarante Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visites libres des objets découverts sur le site de l’Abbatiale Sainte-Marie et la commune, regroupant des collections préhistoriques, antiques et médiévales.
Visites libres des objets découverts sur le site de l’Abbatiale Sainte-Marie et la commune, regroupant des collections préhistoriques, antiques et médiévales.   .

Rue du Porche Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 6 99 91 03 42  contact@ville-quarante.fr

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Self-guided tours of the artifacts discovered at the Sainte-Marie Abbey site and throughout the town, featuring collections from prehistoric, ancient, and medieval periods.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Quarante a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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