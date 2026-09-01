JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Quarante
samedi 19 septembre 2026 · Quarante
Informations pratiques
Quarante
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Rue du Porche Quarante Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites libres des objets découverts sur le site de l’Abbatiale Sainte-Marie et la commune, regroupant des collections préhistoriques, antiques et médiévales.
Visites libres des objets découverts sur le site de l’Abbatiale Sainte-Marie et la commune, regroupant des collections préhistoriques, antiques et médiévales. .
Rue du Porche Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 6 99 91 03 42 contact@ville-quarante.fr
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Self-guided tours of the artifacts discovered at the Sainte-Marie Abbey site and throughout the town, featuring collections from prehistoric, ancient, and medieval periods.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Quarante a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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