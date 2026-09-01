Informations pratiques

Quarante

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Rue du Porche Quarante Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites libres des objets découverts sur le site de l’Abbatiale Sainte-Marie et la commune, regroupant des collections préhistoriques, antiques et médiévales.

Visites libres des objets découverts sur le site de l’Abbatiale Sainte-Marie et la commune, regroupant des collections préhistoriques, antiques et médiévales. .

Rue du Porche Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 6 99 91 03 42 contact@ville-quarante.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Self-guided tours of the artifacts discovered at the Sainte-Marie Abbey site and throughout the town, featuring collections from prehistoric, ancient, and medieval periods.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Quarante a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN