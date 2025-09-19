JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | VISITE DU MUSÉE CAP AL CAMPESTRE MUSÉE CAP AL CAMPESTRE Lherm

MUSÉE CAP AL CAMPESTRE 29 Chemin des Français Lherm Haute-Garonne

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Le musée Cap Al Campestre retrace au travers de 12 bâtiments thématiques la vie dans les villes et campagnes entre 1900 et 1960.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

MUSÉE CAP AL CAMPESTRE 29 Chemin des Français Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79

English :

The Cap Al Campestre museum retraces life in town and country between 1900 and 1960 in 12 themed buildings.

German :

Das Museum Cap Al Campestre zeigt anhand von 12 thematischen Gebäuden das Leben in der Stadt und auf dem Land zwischen 1900 und 1960.

Italiano :

Il museo Cap Al Campestre ripercorre la vita nelle città e nelle campagne tra il 1900 e il 1960 in 12 edifici tematici.

Espanol :

El museo Cap Al Campestre recorre la vida en los pueblos y el campo entre 1900 y 1960 en 12 edificios temáticos.

