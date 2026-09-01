JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE DELS VINHAIRONS Pierrerue
samedi 19 septembre 2026 · Pierrerue
Informations pratiques
Pierrerue
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE DELS VINHAIRONS
3, avenue de Saint Chinian Pierrerue Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visites commentées de la collection privée de Jacques Dressayre, rassemblant près de 1350 objets anciens de vignerons, tonneliers, forgerons, cercliers, selliers datant des XVIIe au XXe siècles.
Visites commentées de la collection privée de Jacques Dressayre, rassemblant près de 1350 objets anciens de vignerons, tonneliers, forgerons, cercliers, selliers datant du XVIIe au XXe siècle. .
3, avenue de Saint Chinian Pierrerue 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 01 55
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE DELS VINHAIRONS
Guided tours of Jacques Dressayre’s private collection, which includes nearly 1,350 antique objects used by winemakers, coopers, blacksmiths, hoopmakers, and saddlers dating from the 17th to the 20th centuries.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE DELS VINHAIRONS Pierrerue a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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