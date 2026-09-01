Informations pratiques

Pierrerue

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE DELS VINHAIRONS

3, avenue de Saint Chinian Pierrerue Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visites commentées de la collection privée de Jacques Dressayre, rassemblant près de 1350 objets anciens de vignerons, tonneliers, forgerons, cercliers, selliers datant des XVIIe au XXe siècles.

Visites commentées de la collection privée de Jacques Dressayre, rassemblant près de 1350 objets anciens de vignerons, tonneliers, forgerons, cercliers, selliers datant du XVIIe au XXe siècle. .

3, avenue de Saint Chinian Pierrerue 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 01 55

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE DELS VINHAIRONS

Guided tours of Jacques Dressayre’s private collection, which includes nearly 1,350 antique objects used by winemakers, coopers, blacksmiths, hoopmakers, and saddlers dating from the 17th to the 20th centuries.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE DELS VINHAIRONS Pierrerue a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN