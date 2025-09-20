Journées européennes du patrimoine Visite du musée d’histoire et patrimoine de Castillonnès Castillonnès

Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne

Ouvert de 9h à 18h le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025

Plongez dans l’histoire de la bastide de Castillonnès à travers son musée du patrimoine, dédié à la mémoire et à l’évolution de la ville et de ses habitants.

Objets anciens, documents d’archives, maquettes et témoignages retracent la vie quotidienne, les savoir-faire et les grandes étapes de cette ville fondée au Moyen Âge.

Une visite libre pour découvrir, à votre rythme, l’identité d’une bastide typique du Sud-Ouest. .

Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 77 27 40

