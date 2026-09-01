Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Visite du Musée du Train et des équipages militaires

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Explorez l’histoire de l’arme du Train en famille à travers les collections, animations et véhicules militaires présentés au musée de Bourges.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez librement le Musée du Train et des Équipages Militaires de Bourges.

Parcourez ses collections retraçant plus de deux siècles d’histoire de l’arme du Train et profitez, tout au long du week-end, d’une exposition temporaire, d’un groupe de reconstitution, d’un atelier et de présentations de véhicules militaires. Une découverte ludique et instructive à partager en famille.

Rendez-vous samedi 19 septembre 2026 de 10h à 18h et dimanche 20 septembre de 10h à 18h30.

Gratuit, tout public. Restauration et buvette sur place. .

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50

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English :

Explore the history of the Railway Corps as a family through the collections, exhibits, and military vehicles on display at the Bourges Museum.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite du Musée du Train et des équipages militaires Bourges a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES