Journées Européennes du Patrimoine Visite du musée et conférence Regard sur les meules de moulins Luzech

Journées Européennes du Patrimoine Visite du musée et conférence Regard sur les meules de moulins Luzech samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite du musée et conférence Regard sur les meules de moulins

144 quai Emile Gironde Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

14h Ouverture gratuite du musée

Découvrez librement les collections et maquettes du musée, dédiées à l’univers des moulins du monde entier.

16h Conférence d’Alain Turq

Regards sur les meules de moulins Agenais, Périgord et Quercy

Une intervention passionnante pour mieux comprendre les spécificités régionales des meules, leur fabrication, leurs usages et les matériaux employés.

17h Visite du musée

14h Ouverture gratuite du musée

Découvrez librement les collections et maquettes du musée, dédiées à l’univers des moulins du monde entier.

16h Conférence d’Alain Turq

Regards sur les meules de moulins Agenais, Périgord et Quercy

Une intervention passionnante pour mieux comprendre les spécificités régionales des meules, leur fabrication, leurs usages et les matériaux employés.

17h Visite du musée .

144 quai Emile Gironde Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 31 22 59

English :

14h ? Free museum opening

Discover the museum?s collections and models, dedicated to the world of windmills.

16h ? Lecture by Alain Turq

« Regards sur les meules de moulins Agenais, Périgord et Quercy » (A look at millstones: Agenais, Périgord and Quercy)

A fascinating talk to better understand the regional specificities of millstones, their manufacture, their uses and the materials used.

17h ? Museum tour

German :

14h ? Kostenlose Öffnung des Museums

Entdecken Sie frei die Sammlungen und Modelle des Museums, die der Welt der Mühlen aus der ganzen Welt gewidmet sind.

16h ? Vortrag von Alain Turq

« Blick auf die Mühlsteine: Agenais, Périgord und Quercy »

Ein spannender Vortrag, um die regionalen Besonderheiten der Mühlsteine, ihre Herstellung, ihre Verwendung und die verwendeten Materialien besser zu verstehen.

17h ? Besuch des Museums

Italiano :

14h ? Ingresso gratuito al museo

Scoprite le collezioni e i modelli del museo, dedicati al mondo dei mulini a vento.

16h ? Conferenza di Alain Turq

« Uno sguardo alle macine: Agenais, Périgord e Quercy »

Una conferenza affascinante per comprendere le specificità regionali delle macine, la loro fabbricazione, i loro usi e i materiali utilizzati.

17h ? Visita al museo

Espanol :

14h ? Entrada gratuita al museo

Descubra las colecciones y maquetas del museo, dedicadas al mundo de los molinos de viento.

16h ? Conferencia de Alain Turq

« Una mirada a las piedras de molino: Agenais, Périgord y Quercy »

Una conferencia apasionante para comprender las especificidades regionales de las piedras de molino, su fabricación, sus usos y los materiales utilizados.

17h ? Visita del museo

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du musée et conférence Regard sur les meules de moulins Luzech a été mis à jour le 2025-08-13 par OT CVL Vignoble