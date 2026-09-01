Journées européennes du patrimoine : visite du Musée HOA Rue Mercadier Blasimon

Informations pratiques

Blasimon

Journées européennes du patrimoine : visite du Musée HOA

Rue Mercadier Musée HOA Blasimon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Entre 1958 et 1992, l’abbé Hoarau explore inlassablement les environs de sa paroisse, accompagné de jeunes archéologues en herbe. Au fil de ses recherches, il rassemble des outils lithiques, des tessons, des ossements et des pierres, qu’il étiquette avec soin avant de les présenter dans un premier musée ouvert en 1967, au-dessus de la mairie de Blasimon. Cette collection constitue aujourd’hui le point de départ d’une découverte originale de l’Entre-deux-Mers, terre d’abbayes, de moulins, de bastides et de vignobles. Modernisé, enrichi et désormais installé dans la chapelle du village, le musée de Blasimon invite les visiteurs à devenir les archéologues d’aujourd’hui grâce à des jeux, des animations, des ateliers pédagogiques et des découvertes insolites. Entrée libre. .

Rue Mercadier Musée HOA Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 06 64 musee@blasimon.fr

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English : Journées européennes du patrimoine : visite du Musée HOA

L’événement Journées européennes du patrimoine : visite du Musée HOA Blasimon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT de l’Entre-deux-Mers