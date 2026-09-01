Journées Européennes du Patrimoine | Visite du musée Léonie Gardeau Place de la libération Villefranche-de-Lonchat
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la libération · Villefranche-de-Lonchat
Informations pratiques
Villefranche-de-Lonchat
Journées Européennes du Patrimoine | Visite du musée Léonie Gardeau
Place de la libération Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir le Musée Léonie Gardeau!
Gratuite à l’occasion des JEP, .
Place de la libération Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89
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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite du musée Léonie Gardeau
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite du musée Léonie Gardeau Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-09-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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