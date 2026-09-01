Journées Européennes du Patrimoine | Visite du musée Léonie Gardeau Place de la libération Villefranche-de-Lonchat

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la libération · Villefranche-de-Lonchat

Informations pratiques

Villefranche-de-Lonchat

Journées Européennes du Patrimoine | Visite du musée Léonie Gardeau

Place de la libération Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir le Musée Léonie Gardeau!

Gratuite à l’occasion des JEP, .

Place de la libération Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite du musée Léonie Gardeau

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite du musée Léonie Gardeau Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-09-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides