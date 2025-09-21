Journées Européennes du Patrimoine Visite du Musée Levier

Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier Doubs

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Notre musée propose de découvrir l’activité d’hier et d’aujourd’hui du travail dans les fermes avec le cheval comtois. De nombreux objets concernant les métiers autour du cheval sont présents, calèches traîneaux, une très belle collection de colliers. Des explications et témoignages sont présentés sur écrans.

C’est également la présentation de la fabrication du comté, de ses origines à l’AOP comté.

Une grande partie est réservée à la forêt, sa faune, sa flore et toute l’activité de la filière bois, de l’exploitation forestière aux activités artisanales.

Les échanges de savoir-faire entre professionnels qui font évoluer les techniques.

Pour agrémenter votre visite, nous disposons d’audioguides téléchargeables sur votre smartphone.

Le musée détient le label Tourisme et Handicap, tout est prévu pour accueillir les personnes à mobilité réduite. .

Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74 museeducheval@cca800.fr

