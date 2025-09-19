Journées Européennes du Patrimoine Visite du musée Préhisto-Sers, de la Quina, de Bellevau et du Roc-de-Sers Sers

588 rue Montalembert Sers Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-09-19 09:30:00

fin : 2025-09-19 12:00:00

2025-09-19

Rendez-vous au musée, pour une visite commentée sur la chronologie de la Préhistoire. Puis départ en voiture vers les abris-sous-roche surplombant la station amont de La Quina, et/ou le Roc de Sers, et/ou le site de Bellevau.



Réservation obligatoire

588 rue Montalembert Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 41 75 patrickandrieux@hotmail.com

English :

Meet at the museum for a guided tour of the prehistoric chronology. Then off by car to the rock shelters overlooking the upstream station of La Quina, and/or the Roc de Sers, and/or the Bellevau site.



Reservations required

German :

Treffpunkt im Museum für eine kommentierte Führung über die Chronologie der Vorgeschichte. Anschließend geht es mit dem Auto zu den Abris-sous-roche, die die Bergstation La Quina und/oder den Roc de Sers und/oder die Stätte Bellevau überragen.



Obligatorische Reservierung

Italiano :

Ritrovo al museo per una visita guidata dell’epoca preistorica. Poi partenza in auto per i rifugi rocciosi che dominano la stazione a monte di La Quina, e/o il Roc de Sers, e/o il sito di Bellevau.



Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Encuentro en el museo para una visita guiada de la época prehistórica. A continuación, salida en coche hacia los abrigos rocosos que dominan la estación río arriba de La Quina, y/o el Roc de Sers, y/o el yacimiento de Bellevau.



Imprescindible reservar

