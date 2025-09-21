Journées Européennes du Patrimoine Visite du parc du château de la Roche-Jagu avec un guide nature Rue d’Armor Ploëzal

Rue d’Armor Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Entrez dans l’histoire de l’aménagement du parc, découvrez en compagnie d’un guide, la mosaïque des paysages qui fait la richesse du parc jardins médiévaux, palmeraie, allée des camélias, étangs et bassins de rouissage, prés salés… Dans la limite des places disponibles. A partir de 8 ans. Inscription sur place. .

Rue d’Armor Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 95 62 35

