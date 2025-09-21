Journées Européennes du Patrimoine Visite du quartier ancien de Pont-l’Évêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Journées Européennes du Patrimoine Visite du quartier ancien de Pont-l’Évêque
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-09-21 11:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-21
Patrimoine, histoire et architecture
Au fil de votre découverte, les anecdotes se succèderont au travers des personnalités et des demeures qui ont créé l’histoire de Pont-l’Evêque.
De l’église Saint-Michel à la rue Vieille, les anecdotes du fil des siècles seront dévoilées. .
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
Heritage and tasting
Kulturerbe, Geschichte und Architektur
Patrimonio, storia e architettura
Patrimonio, historia y arquitectura
