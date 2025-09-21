Journées Européennes du Patrimoine Visite du quartier ancien de Pont-l’Évêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Journées Européennes du Patrimoine Visite du quartier ancien de Pont-l’Évêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite du quartier ancien de Pont-l’Évêque

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Patrimoine, histoire et architecture

Au fil de votre découverte, les anecdotes se succèderont au travers des personnalités et des demeures qui ont créé l’histoire de Pont-l’Evêque.

De l’église Saint-Michel à la rue Vieille, les anecdotes du fil des siècles seront dévoilées. .

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite du quartier ancien de Pont-l’Évêque

Heritage and tasting

German : Journées Européennes du Patrimoine Visite du quartier ancien de Pont-l’Évêque

Kulturerbe, Geschichte und Architektur

Italiano :

Patrimonio, storia e architettura

Espanol :

Patrimonio, historia y arquitectura

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du quartier ancien de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Terre d’Auge Tourisme