Journées Européennes du Patrimoine Visite du temple protestant de Monflanquin Monflanquin

Journées Européennes du Patrimoine Visite du temple protestant de Monflanquin

Rue Sainte-Marie Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le Temple de Monflanquin est le troisième lieu où les protestants ont établit leur office, après s’être installés dans la moitié de l’église, puis dans un temple place Caladon, lui-même détruit après la révocation de l’édit de Nantes.

Ce temple était anciennement la chapelle des Augustins, mais il est affecté aux protestants en 1806 sur décret de Napoléon. Venez admirer son fronton qui date de 1876 et les restaurations qui ont eu lieu en 1990 à l’intérieur.

Accueil sur place. Visites de 10h à 12h, et de 14h à 18h, le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025. .

Rue Sainte-Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 14 86 noelledegremont@gmail.com

