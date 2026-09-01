Informations pratiques

Remiremont

Journées Européennes du Patrimoine : visite du temple protestant

1 Place Christian Poncelet Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Poussez les portes du temple protestant de Remiremont !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez de l’ouverture exceptionnelle du temple protestant de Remiremont et découvrez librement ce lieu de culte chargé d’histoire.

Une belle occasion d’entrer dans un édifice parfois méconnu et d’en apprécier l’architecture, l’atmosphère et les particularités, à votre rythme.

Visite libre – Entrée gratuiteTout public

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1 Place Christian Poncelet Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70 remiremont@otrp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Step inside the Protestant church in Remiremont!

%C0 During European Heritage Days, take advantage of this special open house at the Protestant church in Remiremont and explore this historic place of worship at your leisure.

This is a wonderful opportunity to step inside a building that is sometimes overlooked and to appreciate its architecture, atmosphere, and unique features at your own pace.

Self-guided tour? Free admission

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visite du temple protestant Remiremont a été mis à jour le 2026-09-09 par REMIREMONT – PLOMBIERES – TOURISME