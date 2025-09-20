Journées européennes du patrimoine Visite du Théâtre de Tulle Tulle

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite en continu du Théâtre de Tulle de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Ouverture exceptionnelle de la billetterie toute la journée.

Les Journées du patrimoine, c’est l’occasion de découvrir le théâtre tel que vous ne l’avez jamais vu ! L’équipe technique vous fait découvrir les coulisses et partage avec vous les secrets des machines et autres anecdotes bien gardées.

Vous pouvez également échanger avec le reste de l’équipe sur nos activités, les spectacles mais aussi les ateliers, les projets atypiques et rencontres imaginées tout au long de l’année. Bref, un week-end au théâtre en toute décontraction. .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

