JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | VISITE DU TRÉSOR D’ART RELIGIEUX À L’ÉGLISE DE CAZÈRES Rue Sainte-Quitterie Cazères

Rue Sainte-Quitterie EGLISE Cazères Haute-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite guidée de l’église et du trésor d’art religieux.

Vous y découvrirez les fonts baptismaux du XIIe siècle, des statues et reliques très anciennes et bien d’autres merveilles.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Rue Sainte-Quitterie EGLISE Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 00

English :

Guided tour of the church and its treasure trove of religious art.

You’ll discover the 12th-century baptismal font, ancient statues and relics, and many other wonders.

German :

Geführte Besichtigung der Kirche und der Schatzkammer für religiöse Kunst.

Jahrhundert, uralte Statuen und Reliquien und viele andere Kostbarkeiten.

Italiano :

Visita guidata della chiesa e del suo tesoro di arte sacra.

Scoprirete il fonte battesimale del XII secolo, antiche statue e reliquie e molte altre meraviglie.

Espanol :

Visita guiada de la iglesia y su tesoro de arte religioso.

Descubrirás la pila bautismal del siglo XII, antiguas estatuas y reliquias, y muchas otras maravillas.

