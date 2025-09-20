Journées Européennes du Patrimoine Visite d’un ensemble de Blockhaus Paimpol

Journées Européennes du Patrimoine Visite d’un ensemble de Blockhaus Paimpol samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite d’un ensemble de Blockhaus

2 rue Hent Brividig Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez les vestiges du camp de Guilben avec M. Le Duigou et M. König. .

2 rue Hent Brividig Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 47 92 72 92

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite d’un ensemble de Blockhaus Paimpol a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol