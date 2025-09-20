Journées européennes du patrimoine visite d’un moulin à eau du XVIe siècle Moulin de Pinquet Saint-Félix-de-Foncaude
Journées européennes du patrimoine visite d’un moulin à eau du XVIe siècle Moulin de Pinquet Saint-Félix-de-Foncaude samedi 20 septembre 2025.
Moulin de Pinquet Lieu-dit Pinquet Saint-Félix-de-Foncaude Gironde
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez dans l’histoire et le fonctionnement de ce moulin entièrement restauré. Découvrez le bief, la roue à augets de 3,70 m, les meules et la bluterie. Une démonstration de mouture de céréales viendra compléter la visite, pour revivre les gestes ancestraux du meunier. Un rendez-vous à ne pas manquer pour petits et grands curieux du patrimoine rural. .
Moulin de Pinquet Lieu-dit Pinquet Saint-Félix-de-Foncaude 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 57 49
