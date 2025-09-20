Journées Européennes du Patrimoine, visite d’une cabane ostréicole Conservatoire des Landes de Gascogne Sanguinet

Conservatoire des Landes de Gascogne 728 Avenue de Parentis Sanguinet Landes

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le conservatoire des Landes de Gascogne vous invite à participer gratuitement à découvrir son patrimoine avec des visites guidées

Le musée de la cabane ostréicole et de la pêche du Bassin d’Arcachon Une cabane restaurée et aménagée avec les outils de l’ostréiculture et des pêches traditionnelles.

– Visites libres le Samedi de 10h à 17h Visite guidée sur réservation à 10h, 14h et 16h

– Visites libres le Dimanche à 10h à 15h Visite guidée sur réservation à 10h et 14h

Afin de garantir une expérience optimale, les visites guidées sont limitées à un groupe de 15 personnes maximum par visite. Nous vous conseillons donc de réserver votre place à l’avance pour vous assurer d’y participer. .

