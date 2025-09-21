Journées européennes du patrimoine Visite église Saint-Martin Argentan

Journées européennes du patrimoine Visite église Saint-Martin Argentan dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Visite église Saint-Martin

Eglise Saint-Martin Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

Visite de l’église Saint-Martin le dimanche à 10h30 et 14h.   .

Eglise Saint-Martin Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50  animations-mediatheque@terresdargentan.fr

English : Journées européennes du patrimoine Visite église Saint-Martin

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite église Saint-Martin Argentan a été mis à jour le 2025-09-18 par Terres d’Argentan Intercom