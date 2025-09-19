Journées Européennes du Patrimoine Visite en famille du théâtre d’Angoulême avenue des Maréchaux Angoulême

avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19 2025-09-20

Cette année, le thème de la manifestation met en lumière le Patrimoine architectural . La Scène nationale vous ouvre à nouveau ses portes et vous offre une immersion dans son bâtiment historique grâce à trois visites d’1h30.



Réservation obligatoire.

avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 valerie.stosic@theatre-angouleme.org

English :

This year’s theme is « Architectural Heritage ». The Scène nationale once again opens its doors to you, offering you an immersion into its historic building with three 1? hour tours.



Booking essential.

German :

Das diesjährige Thema der Veranstaltung beleuchtet das « architektonische Erbe ». Die Scène nationale öffnet wieder ihre Türen und bietet Ihnen die Möglichkeit, bei drei 1,5-stündigen Besichtigungen in ihr historisches Gebäude einzutauchen.



Reservierungen sind erforderlich.

Italiano :

Quest’anno il tema dell’evento è il « Patrimonio architettonico ». La Scène nationale vi apre ancora una volta le sue porte e vi offre la possibilità di immergervi nel suo edificio storico con tre visite guidate di un’ora.



È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Este año, el tema del evento es « Patrimonio arquitectónico ». La Scène nationale le abre de nuevo sus puertas y le ofrece la posibilidad de sumergirse en su edificio histórico en tres visitas guiadas de hora y media.



Imprescindible reservar.

