Informations pratiques

Saint-Émilion

Journées Européennes du patrimoine – Visite en famille Pierre, le tailleur de pierre

Place des Créneaux Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Êtes-vous prêts à remonter le temps ? Alors c’est parti !

A travers les récits transmis de génération en génération dans notre village, votre guide vous entraîne à la rencontre Pierre, jeune garçon, qui vécut au Moyen Age à Saint-Émilion. Grâce à son histoire, vous découvrirez le rôle des fortifications dans une ville médiévale ainsi que celui de la pierre de taille … car oui, la pierre calcaire a joué un rôle très important ici.

Immersion dans la vie d’un enfant au Moyen Age et voyage dans le temps garanti : de quoi faire rêver petits et grands !

Visite à 11h00 .

Place des Créneaux Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes du patrimoine – Visite en famille Pierre, le tailleur de pierre

L’événement Journées Européennes du patrimoine – Visite en famille Pierre, le tailleur de pierre Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Emilion