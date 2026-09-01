Journées Européennes du patrimoine – Visite en famille Pierre, le tailleur de pierre Saint-Émilion
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Émilion
Informations pratiques
Saint-Émilion
Journées Européennes du patrimoine – Visite en famille Pierre, le tailleur de pierre
Place des Créneaux Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Êtes-vous prêts à remonter le temps ? Alors c’est parti !
A travers les récits transmis de génération en génération dans notre village, votre guide vous entraîne à la rencontre Pierre, jeune garçon, qui vécut au Moyen Age à Saint-Émilion. Grâce à son histoire, vous découvrirez le rôle des fortifications dans une ville médiévale ainsi que celui de la pierre de taille … car oui, la pierre calcaire a joué un rôle très important ici.
Immersion dans la vie d’un enfant au Moyen Age et voyage dans le temps garanti : de quoi faire rêver petits et grands !
Visite à 11h00 .
Place des Créneaux Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées Européennes du patrimoine – Visite en famille Pierre, le tailleur de pierre
L’événement Journées Européennes du patrimoine – Visite en famille Pierre, le tailleur de pierre Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Emilion
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