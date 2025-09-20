Journées européennes du patrimoine Visite exceptionnelle et gratuite du Phare d’Antifer le samedi 20 septembre 2025 La Poterie-Cap-d’Antifer

2 Place de la Mairie La Poterie-Cap-d’Antifer Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 08:30:00

fin : 2025-09-20 16:15:00

2025-09-20

Visite guidée du Phare d’Antifer

– Accès au phare Des enfants de gardiens du phare d’Antifer, et bénévoles seront présents pour raconter leur vécu, l’histoire du phare et prendre de la hauteur de vue sur les paysages de la Côte d’Albâtre. Un moment exceptionnel et rare dans un lieu magique.

– Expositions Vous aurez ensuite l’occasion de découvrir dans l’espace technique des expositions associées aux patrimoines

Etretat, mon paysage portrait sensible de la Côte d’Albâtre Combinant témoignages sensibles recueillis par Les Cueilleurs d’Histoires à Etretat et la présentation de la diversité des patrimoines de la côte d’Albâtre, l’exposition vise à sensibiliser le public au caractère à la fois exceptionnel et fragile de cet ensemble singulier à respecter, à préserver et à révéler, que l’on soit de passage ou habitué des lieux.

L’aventure de Fresnel retracée en sept panneaux les deux cents ans de la mise en place de l’optique expérimentale de Fresnel.

Le retour des Héros en 10 panneaux sur le Raid de Bruneval (avec Bruneval Raid Operation ‘Biting’).

Attention, cette visite exige d’être en bonnes conditions physiques et tenue adaptée à la météo, chaussures de marche… afin de pouvoir marcher du village au phare près de 5kms (2,4 km aller et 2,4 km retour), puis monter et descendre les 170 marches donnant accès à la lanterne. Non accessible aux PMR. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Pas de WC sur place, uniquement en centre-bourg

Il vous est recommandé de stationner sur le parking du centre-bourg dont l’entrée se situe route de la Plaine (pas de stationnement au phare).Vous pouvez rejoindre le phare soit à pied (prévoir 30/35 minutes de marche 2,5 km), soit à vélo. Il est également possible de réserver une place en navette (à réserver avec votre billet Rendez-vous devant la mairie 15 ou 30 minutes avant la visite). Le retour pourra se faire à pied, en vélo ou en navette. .

