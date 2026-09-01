Journées Européennes du patrimoine – Visite flash de l’église monolithe Saint-Émilion
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Émilion
Informations pratiques
Saint-Émilion
Journées Européennes du patrimoine – Visite flash de l’église monolithe
Place du Marché Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Un visite incontournable offrant une immersion entre 30 minutes au cœur de la pierre calcaire dans l’église monolithe de Saint-Émilion !
Visites en français : 14h15 – 16h15 – 16h45 – 17h45
Visites en anglais : 15h15
Visites en espagnol : 15h45 .
Place du Marché Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées Européennes du patrimoine – Visite flash de l’église monolithe
L’événement Journées Européennes du patrimoine – Visite flash de l’église monolithe Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Emilion
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