Informations pratiques

Saint-Émilion

Journées Européennes du patrimoine – Visite flash de l’église monolithe

Place du Marché Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Un visite incontournable offrant une immersion entre 30 minutes au cœur de la pierre calcaire dans l’église monolithe de Saint-Émilion !

Visites en français : 14h15 – 16h15 – 16h45 – 17h45

Visites en anglais : 15h15

Visites en espagnol : 15h45 .

Place du Marché Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes du patrimoine – Visite flash de l’église monolithe

L’événement Journées Européennes du patrimoine – Visite flash de l’église monolithe Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Emilion