Journées européennes du Patrimoine Visite flash de l’exposition Voyage en Méditerranée antique Jardin Jacques Schiever Avallon
samedi 19 septembre 2026 · Jardin Jacques Schiever · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Journées européennes du Patrimoine Visite flash de l’exposition Voyage en Méditerranée antique
Jardin Jacques Schiever Impasse du Collège Avallon Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:15:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
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Jardin Jacques Schiever Impasse du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 03 19 museeavallonnais@ville-avallon.fr
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English : Journées européennes du Patrimoine Visite flash de l’exposition Voyage en Méditerranée antique
L’événement Journées européennes du Patrimoine Visite flash de l’exposition Voyage en Méditerranée antique Avallon a été mis à jour le 2026-08-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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