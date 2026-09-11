Journées européennes du Patrimoine Visite flash de l’exposition Voyage en Méditerranée antique Jardin Jacques Schiever Avallon

Informations pratiques

Avallon

Journées européennes du Patrimoine Visite flash de l’exposition Voyage en Méditerranée antique

Jardin Jacques Schiever Impasse du Collège Avallon Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:15:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir notre expo-flash consacrée à la Méditerranée antique ! De la Grèce à l’Égypte, en passant par Rome, voyagez avec nous à travers le bassin méditerranéen antique et découvrez des objets fascinants. .

Jardin Jacques Schiever Impasse du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 03 19 museeavallonnais@ville-avallon.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine Visite flash de l’exposition Voyage en Méditerranée antique

L’événement Journées européennes du Patrimoine Visite flash de l’exposition Voyage en Méditerranée antique Avallon a été mis à jour le 2026-08-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)