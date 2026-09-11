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AGENDA · Avallon

Journées européennes du Patrimoine Visite flash de l’exposition Voyage en Méditerranée antique Jardin Jacques Schiever Avallon

samedi 19 septembre 2026 · Jardin Jacques Schiever · Avallon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:15:00
Lieu
Jardin Jacques Schiever
Adresse
Impasse du Collège
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif

Avallon

Journées européennes du Patrimoine Visite flash de l’exposition Voyage en Méditerranée antique

Jardin Jacques Schiever Impasse du Collège Avallon Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:15:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

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Jardin Jacques Schiever Impasse du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 03 19  museeavallonnais@ville-avallon.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine Visite flash de l’exposition Voyage en Méditerranée antique

L’événement Journées européennes du Patrimoine Visite flash de l’exposition Voyage en Méditerranée antique Avallon a été mis à jour le 2026-08-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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