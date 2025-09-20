Journées Européennes du Patrimoine Visite gratuite de l’Abri du Marin Abri du marin Combrit

Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

L’Abri du Marin de Sainte-Marine propose une plongée au cœur des naufrages maritimes avec son exposition Fortunes de Mer. À travers des documents d’archives, des objets issus d’épaves et des récits marquants, elle retrace l’histoire de ces drames en mer et leurs conséquences.

L’exposition présente des naufrages emblématiques, du Moyen Âge à nos jours, en mettant en avant leurs impacts humains, économiques et réglementaires. Elle aborde également le rôle du sauvetage en mer et l’évolution du droit maritime. Des événements locaux comme le naufrage du Tourneur à Sainte-Marine en 1752 y côtoient des catastrophes d’ampleur mondiale comme celle du Lusitania.

Une exposition fascinante qui lève le voile sur un pan méconnu de l’histoire maritime. .

