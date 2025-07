Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée à la découverte de Lyons Lyons-la-Forêt

Rue de l’Hôtel de Ville Lyons-la-Forêt Eure

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Venez visiter l’un des Plus Beaux Villages de France, accompagnés d’un guide de l’office de tourisme qui vous racontera l’histoire de Lyons-la-Forêt.

Exceptionnellement M. Nardeux, propriétaire de la motte féodale nous fera visiter ce lieu historique à la découverte des origines du village de Lyons-la-Forêt.

Vous ferez ensuite le tour de la motte, avant d’entrer dans l’ancien cachot et le tribunal du XVIIIe siècle.

Départ à l’Office de Tourisme Lyons Andelle.

Gratuit pour tous.

Durée 2h00

Rue de l’Hôtel de Ville Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 31 65 info@lyons-andelle-tourisme.com

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée à la découverte de Lyons

Come and visit one of France’s most beautiful villages, accompanied by a guide from the tourist office who will tell you all about the history of Lyons-la-Forêt.

Exceptionally, Mr. Nardeux, owner of the motte féodale, will take us on a tour of this historic site to discover the origins of the village of Lyons-la-Forêt.

You’ll then take a tour of the motte, before entering the former dungeon and 18th-century courthouse.

Departure from Lyons Andelle Tourist Office.

Free for all.

Duration: 2 hours

German :

Besuchen Sie eines der schönsten Dörfer Frankreichs, begleitet von einem Fremdenführer des Fremdenverkehrsamtes, der Ihnen die Geschichte von Lyons-la-Forêt erzählt.

Ausnahmsweise wird uns Herr Nardeux, der Besitzer der feudalen Motte, durch diesen historischen Ort führen, um die Ursprünge des Dorfes Lyons-la-Forêt zu entdecken.

Anschließend umrunden Sie die Motte, bevor Sie in den ehemaligen Kerker und das Gerichtsgebäude aus dem 18.

Start am Office de Tourisme Lyons Andelle.

Kostenlos für alle.

Dauer: 2.00 Uhr

Italiano :

Venite a visitare uno dei più bei villaggi di Francia, accompagnati da una guida dell’ufficio turistico che vi racconterà la storia di Lyons-la-Forêt.

In via eccezionale, il signor Nardeux, proprietario della motta feudale, ci accompagnerà nella visita di questo sito storico per scoprire le origini del villaggio di Lyons-la-Forêt.

Si visiterà poi la motta, prima di entrare nelle ex prigioni e nel palazzo di giustizia del XVIII secolo.

Partenza dall’Ufficio del Turismo di Lione Andelle.

Gratuito per tutti.

Durata: 2 ore

Espanol :

Venga a visitar uno de los Pueblos más Bonitos de Francia, acompañado por un guía de la oficina de turismo que le contará toda la historia de Lyons-la-Forêt.

Excepcionalmente, el Sr. Nardeux, propietario de la mota feudal, nos hará recorrer este lugar histórico para descubrir los orígenes del pueblo de Lyons-la-Forêt.

A continuación, visitará la meseta, antes de entrar en el antiguo calabozo y en el palacio de justicia del siglo XVIII.

Salida de la Oficina de Turismo de Lyon Andelle.

Entrada libre.

Duración: 2 horas

