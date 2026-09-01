Informations pratiques

Antonne-et-Trigonant

Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée au château des Bories

Les Bories Antonne-et-Trigonant Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Des visites guidées vous sont proposées :

-Samedi 19 septembre : de 14h à 16h, toutes les heures

-Dimanche 20 septembre : de 14h à 18h, toutes les heures

Renseignements et réservation au 06 13 58 77 43

Bâti en bordure de rivière, le château des Bories ouvre ses portes pour vous faire voyager à l’époque de la Renaissance.

Des visites guidées vous sont proposées :

-Samedi 19 septembre : de 14h à 16h, toutes les heures

-Dimanche 20 septembre : de 14h à 18h, toutes les heures

Renseignements et réservation au 06 13 58 77 43 .

Les Bories Antonne-et-Trigonant 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 58 77 43

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée au château des Bories

Guided tours are available:

-Saturday, September 19: 2:00 p.m. to 4:00 p.m., every hour

-Sunday, September 20: 2:00 p.m. to 6:00 p.m., every hour

For information and reservations, call 06 13 58 77 43

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée au château des Bories Antonne-et-Trigonant a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux