Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée au château des Bories Antonne-et-Trigonant
samedi 19 septembre 2026 · Antonne-et-Trigonant
Informations pratiques
Antonne-et-Trigonant
Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée au château des Bories
Les Bories Antonne-et-Trigonant Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Des visites guidées vous sont proposées :
-Samedi 19 septembre : de 14h à 16h, toutes les heures
-Dimanche 20 septembre : de 14h à 18h, toutes les heures
Renseignements et réservation au 06 13 58 77 43
Bâti en bordure de rivière, le château des Bories ouvre ses portes pour vous faire voyager à l’époque de la Renaissance.
Des visites guidées vous sont proposées :
-Samedi 19 septembre : de 14h à 16h, toutes les heures
-Dimanche 20 septembre : de 14h à 18h, toutes les heures
Renseignements et réservation au 06 13 58 77 43 .
Les Bories Antonne-et-Trigonant 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 58 77 43
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English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée au château des Bories
Guided tours are available:
-Saturday, September 19: 2:00 p.m. to 4:00 p.m., every hour
-Sunday, September 20: 2:00 p.m. to 6:00 p.m., every hour
For information and reservations, call 06 13 58 77 43
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée au château des Bories Antonne-et-Trigonant a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux