Journées européennes du Patrimoine : Visite guidée au Clos de Chanchore Le Clos de Chanchore Fresne-Cauverville

Informations pratiques

Fresne-Cauverville

Journées européennes du Patrimoine : Visite guidée au Clos de Chanchore

Le Clos de Chanchore 28 l’église Fresne-Cauverville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le jardin Le Clos de Chanchore présente des essences très variées d’arbres, arbustes et vivaces, dont certaines originales. Ses collections contribuent au maintien et à la sauvegarde de notre patrimoine botanique.

Laurent et Marie-Catherine Lemoine vous proposent de venir les découvrir lors des JEP, au cours de d’une visite guidée de 2 h environ le samedi ou le dimanche à 15h, et de « les fixer sur la pellicule ou sur votre APN » pour ainsi créer le patrimoine photographique du jardin. .

Le Clos de Chanchore 28 l’église Fresne-Cauverville 27260 Eure Normandie +33 6 11 70 62 72 leclosdechanchore@gmail.com

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English : Journées européennes du Patrimoine : Visite guidée au Clos de Chanchore

L’événement Journées européennes du Patrimoine : Visite guidée au Clos de Chanchore Fresne-Cauverville a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge