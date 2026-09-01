Journées européennes du Patrimoine : Visite guidée au Clos de Chanchore Le Clos de Chanchore Fresne-Cauverville
samedi 19 septembre 2026 · Le Clos de Chanchore · Fresne-Cauverville
Informations pratiques
Fresne-Cauverville
Journées européennes du Patrimoine : Visite guidée au Clos de Chanchore
Le Clos de Chanchore 28 l’église Fresne-Cauverville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le jardin Le Clos de Chanchore présente des essences très variées d’arbres, arbustes et vivaces, dont certaines originales. Ses collections contribuent au maintien et à la sauvegarde de notre patrimoine botanique.
Laurent et Marie-Catherine Lemoine vous proposent de venir les découvrir lors des JEP, au cours de d’une visite guidée de 2 h environ le samedi ou le dimanche à 15h, et de « les fixer sur la pellicule ou sur votre APN » pour ainsi créer le patrimoine photographique du jardin. .
Le Clos de Chanchore 28 l’église Fresne-Cauverville 27260 Eure Normandie +33 6 11 70 62 72 leclosdechanchore@gmail.com
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English : Journées européennes du Patrimoine : Visite guidée au Clos de Chanchore
L’événement Journées européennes du Patrimoine : Visite guidée au Clos de Chanchore Fresne-Cauverville a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge