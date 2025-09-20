Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée au moulin de la Courade Moulin de la Courade La Couronne

Moulin de la Courade 55 route de Claix La Couronne Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Partez à la découverte du moulin de la Courade lors d’une visite menée par son propriétaire. Il vous dévoilera l’histoire du moulin, les techniques d’autrefois et les particularités de son architecture.

Une occasion unique d’explorer ce lieu authentique !

Moulin de la Courade 55 route de Claix La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 26 73 moulindelacourade16@gmail.com

English :

Discover the Moulin de la Courade on a tour led by its owner. He’ll tell you all about the history of the mill, the techniques of yesteryear and the special features of its architecture.

A unique opportunity to explore this authentic site!

German :

Entdecken Sie die Mühle von La Courade bei einer Führung durch den Besitzer. Er wird Ihnen die Geschichte der Mühle, die früheren Techniken und die Besonderheiten ihrer Architektur erklären.

Eine einmalige Gelegenheit, diesen authentischen Ort zu erkunden!

Italiano :

Scoprite il mulino Courade con una visita guidata dal suo proprietario. Vi racconterà la storia del mulino, le tecniche utilizzate in passato e le particolarità della sua architettura.

Un’occasione unica per esplorare questo sito autentico!

Espanol :

Descubra el molino de Courade en una visita guiada por su propietario. Le contará la historia del molino, las técnicas utilizadas en el pasado y las particularidades de su arquitectura.

Una oportunidad única para descubrir este auténtico lugar

