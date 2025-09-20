Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée / Balade contée au Château Médiéval de la Boissière Château de la Boissière La Boissière

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée / Balade contée au Château Médiéval de la Boissière Château de la Boissière La Boissière samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée / Balade contée au Château Médiéval de la Boissière

Château de la Boissière 9 Le Château La Boissière Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 13:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Château de la Boissière.

Visité guidée / balade contée au Château médiéval de la Boissière histoire des oies.

Spécialement pour les journées du patrimoine

à 15h00 balade contée spéciale enfants (avec parents), comprenant une visite guidée pédagogique

à 16h30 visite guidée classique

Paiements espèces uniquement

Pour mémoire et lors des jours d’ouverture, horaires habituels de 13h00 à 19h00, visite guidée à 16h30 (sans supplément). .

Château de la Boissière 9 Le Château La Boissière 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 94 69 30

English :

Discover the Château de la Boissière as part of the European Heritage Days.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes das Château de la Boissière.

Italiano :

Scoprite il Castello della Boissière nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Descubra el castillo de la Boissière en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée / Balade contée au Château Médiéval de la Boissière La Boissière a été mis à jour le 2025-09-12 par SUD MAYENNE