Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée / Balade contée au Château Médiéval de la Boissière Château de la Boissière La Boissière

Château de la Boissière 9 Le Château La Boissière Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-09-20 13:00:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Château de la Boissière.
Visité guidée / balade contée au Château médiéval de la Boissière histoire des oies.
Spécialement pour les journées du patrimoine
à 15h00 balade contée spéciale enfants (avec parents), comprenant une visite guidée pédagogique
à 16h30 visite guidée classique
Paiements espèces uniquement
Pour mémoire et lors des jours d’ouverture, horaires habituels de 13h00 à 19h00, visite guidée à 16h30 (sans supplément). .
Château de la Boissière 9 Le Château La Boissière 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 94 69 30
English :
Discover the Château de la Boissière as part of the European Heritage Days.
German :
Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes das Château de la Boissière.
Italiano :
Scoprite il Castello della Boissière nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
Descubra el castillo de la Boissière en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
