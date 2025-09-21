Journées européennes du patrimoine visite guidée | Château de Gageac Gageac-et-Rouillac

Château de Gageac Gageac-et-Rouillac Dordogne

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Gageac vous ouvre ses portes pour des visites commentées en français. Visite commentée du château , du donjon, des caves, du pigeonnier, du parc, tarif: 4,00€/personne (sans l’intérieure).

Visite commentée du château , du donjon, des caves, du pigeonnier, du parc,

tarif: 4,00€/personne (sans l’intérieure). Visites commentées à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. .

Château de Gageac Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 85 69 chateaudegageac@gmail.com

English : Journées européennes du patrimoine visite guidée | Château de Gageac

As part of the European Heritage Days, Château de Gageac opens its doors to you for guided tours in French. Guided tour of the château, keep, cellars, dovecote and park, price: 4.00?/person (excluding interior).

German : Journées européennes du patrimoine visite guidée | Château de Gageac

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das Château de Gageac seine Türen für Führungen auf Französisch. Führungen durch das Schloss, den Bergfried, die Keller, den Taubenschlag und den Park, Preis: 4,00?/Person (ohne Innenbesichtigung).

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, lo Château de Gageac vi apre le porte per visite guidate in francese. Visita guidata del castello, del torrione, delle cantine, della colombaia e del parco, al prezzo di € 4,00/persona (esclusi gli interni).

Espanol : Journées européennes du patrimoine visite guidée | Château de Gageac

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el castillo de Gageac le abre sus puertas para visitas guiadas en francés. Visita guiada del castillo, torre del homenaje, bodegas, palomar y terrenos, precio: 4,00 €/persona (excluido el interior).

