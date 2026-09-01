Journées européennes du Patrimoine Visite guidée de Chapelle du Calvaire et Cimetière des Pénitents Noirs Cimetière Guéret
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Journées européennes du Patrimoine Visite guidée de Chapelle du Calvaire et Cimetière des Pénitents Noirs
Cimetière 19 rue de la Madeleine Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans la chapelle du Calvaire, découvrez les instruments utilisés par les Pénitents lors des enterrements et des processions, ainsi que des assiettes funéraires prochainement restaurées.
La visite se poursuivra par une découverte historique du cimetière paysager, installé dans un site exceptionnel face au Maupuy. .
Cimetière 19 rue de la Madeleine Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00 accueil@ville-gueret.fr
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English : Journées européennes du Patrimoine Visite guidée de Chapelle du Calvaire et Cimetière des Pénitents Noirs
L’événement Journées européennes du Patrimoine Visite guidée de Chapelle du Calvaire et Cimetière des Pénitents Noirs Guéret a été mis à jour le 2026-08-17 par Creuse Tourisme
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