Journées européennes du Patrimoine Visite guidée de Chapelle du Calvaire et Cimetière des Pénitents Noirs Cimetière Guéret

Informations pratiques

Guéret

Journées européennes du Patrimoine Visite guidée de Chapelle du Calvaire et Cimetière des Pénitents Noirs

Cimetière 19 rue de la Madeleine Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans la chapelle du Calvaire, découvrez les instruments utilisés par les Pénitents lors des enterrements et des processions, ainsi que des assiettes funéraires prochainement restaurées.

La visite se poursuivra par une découverte historique du cimetière paysager, installé dans un site exceptionnel face au Maupuy. .

Cimetière 19 rue de la Madeleine Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00 accueil@ville-gueret.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine Visite guidée de Chapelle du Calvaire et Cimetière des Pénitents Noirs

L’événement Journées européennes du Patrimoine Visite guidée de Chapelle du Calvaire et Cimetière des Pénitents Noirs Guéret a été mis à jour le 2026-08-17 par Creuse Tourisme