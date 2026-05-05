Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de Dol-de-Bretagne la Médiévale Bureau d’Information Touristique Dol-de-Bretagne

Dol-de-Bretagne

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de Dol-de-Bretagne la Médiévale

Bureau d’Information Touristique 5 place de la Cathédrale Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Profitez en septembre des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter nos pépites, accompagné d’ un guide à tarif réduit de 50 %.

Visite de la ville de Dol-de-Bretagne, membre des Petites Cités de Caractère®. Découvrez l’ancienne cité épiscopale,

les remparts, les maisons en pan-de-bois et l’histoire de la maison des Petits Palets, maison la plus ancienne de Bretagne, construite au XIe siècle.

Effectif 35 personnes. Durée 1h30.

Les animaux ne sont pas admis. Ces visites sont réservées aux individuels.

Réservation obligatoire ci-dessous (bouton Réservez ) et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). .

Bureau d’Information Touristique 5 place de la Cathédrale Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 825 13 52 00

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de Dol-de-Bretagne la Médiévale Dol-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel