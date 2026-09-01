Journées Européennes du patrimoine – Visite guidée de la batterie de Saint-Denis Entrée du camping municipal Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Journées Européennes du patrimoine – Visite guidée de la batterie de Saint-Denis

Entrée du camping municipal 10 boulevard d’Antioche Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’histoire de la batterie de Saint-Denis-d’Oléron à travers une visite commentée retraçant son rôle stratégique dans la défense du littoral. Sur réservation.

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Entrée du camping municipal 10 boulevard d’Antioche Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 24 68 accueil@cdc-oleron.fr

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English : European Heritage Days – Guided tour of the Saint-Denis battery

Discover the history of the Saint-Denis-d?Oléron battery through a guided tour retracing its strategic role in coastal defense. Reservations required.

L’événement Journées Européennes du patrimoine – Visite guidée de la batterie de Saint-Denis Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes