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Journées Européennes du patrimoine – Visite guidée de la batterie de Saint-Denis Entrée du camping municipal Saint-Denis-d’Oléron

samedi 19 septembre 2026 · Entrée du camping municipal · Saint-Denis-d'Oléron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Entrée du camping municipal
Adresse
10 boulevard d’Antioche
Ville
17650 Saint-Denis-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Denis-d’Oléron

Journées Européennes du patrimoine – Visite guidée de la batterie de Saint-Denis

Entrée du camping municipal 10 boulevard d’Antioche Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’histoire de la batterie de Saint-Denis-d’Oléron à travers une visite commentée retraçant son rôle stratégique dans la défense du littoral. Sur réservation.
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Entrée du camping municipal 10 boulevard d’Antioche Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 24 68  accueil@cdc-oleron.fr

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English : European Heritage Days – Guided tour of the Saint-Denis battery

Discover the history of the Saint-Denis-d?Oléron battery through a guided tour retracing its strategic role in coastal defense. Reservations required.

L’événement Journées Européennes du patrimoine – Visite guidée de la batterie de Saint-Denis Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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