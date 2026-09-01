JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE, PETITE VENISE LOZÉRIENNE La Canourgue
samedi 19 septembre 2026 · La Canourgue
Informations pratiques
La Canourgue
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE, PETITE VENISE LOZÉRIENNE
18 Rue de la Ville La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’histoire passionnante du bourg et de son patrimoine à travers la visites guidée de la Canourgue. Visitez la maison à pan de bois, la collégiale, les places… et observez les canaux. Départ de l’office de tourisme samedi à 10h30 et 14h30.
A l’occasion des journées mondiales du patrimoine et accompagnés d’un guide, venez découvrir l’histoire passionnante de la Canourgue, petite Venise lozérienne, et de son patrimoine à travers la visite guidée du bourg.
Visitez la maison à pan de bois, la collégiale Saint-Martin, les places historiques du village, les ruelles et observez les canaux aménagés au Moyen-âge.
Départ de l’office de tourisme samedi à 10h30 et 14h30.
Sur réservation au 04 66 32 83 67. .
18 Rue de la Ville La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67
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English :
Discover the fascinating history of the town and its heritage on a guided tour of La Canourgue. Visit the timber-framed houses, the collegiate church, the squares… and observe the canals. Departure from the tourist office on Saturday at 10.30am and 2.30pm.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE, PETITE VENISE LOZÉRIENNE La Canourgue a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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