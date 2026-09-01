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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE, PETITE VENISE LOZÉRIENNE La Canourgue

samedi 19 septembre 2026 · La Canourgue

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE, PETITE VENISE LOZÉRIENNE La Canourgue

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
18 Rue de la Ville
Ville
48500 La Canourgue
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

La Canourgue

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE, PETITE VENISE LOZÉRIENNE

18 Rue de la Ville La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez l’histoire passionnante du bourg et de son patrimoine à travers la visites guidée de la Canourgue. Visitez la maison à pan de bois, la collégiale, les places… et observez les canaux. Départ de l’office de tourisme samedi à 10h30 et 14h30.
A l’occasion des journées mondiales du patrimoine et accompagnés d’un guide, venez découvrir l’histoire passionnante de la Canourgue, petite Venise lozérienne, et de son patrimoine à travers la visite guidée du bourg.
Visitez la maison à pan de bois, la collégiale Saint-Martin, les places historiques du village, les ruelles et observez les canaux aménagés au Moyen-âge.
Départ de l’office de tourisme samedi à 10h30 et 14h30.
Sur réservation au 04 66 32 83 67.   .

18 Rue de la Ville La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 

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English :

Discover the fascinating history of the town and its heritage on a guided tour of La Canourgue. Visit the timber-framed houses, the collegiate church, the squares… and observe the canals. Departure from the tourist office on Saturday at 10.30am and 2.30pm.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE, PETITE VENISE LOZÉRIENNE La Canourgue a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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