Informations pratiques

La Canourgue

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE, PETITE VENISE LOZÉRIENNE

18 Rue de la Ville La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire passionnante du bourg et de son patrimoine à travers la visites guidée de la Canourgue. Visitez la maison à pan de bois, la collégiale, les places… et observez les canaux. Départ de l’office de tourisme samedi à 10h30 et 14h30.

A l’occasion des journées mondiales du patrimoine et accompagnés d’un guide, venez découvrir l’histoire passionnante de la Canourgue, petite Venise lozérienne, et de son patrimoine à travers la visite guidée du bourg.

Visitez la maison à pan de bois, la collégiale Saint-Martin, les places historiques du village, les ruelles et observez les canaux aménagés au Moyen-âge.

Départ de l’office de tourisme samedi à 10h30 et 14h30.

Sur réservation au 04 66 32 83 67. .

18 Rue de la Ville La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

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English :

Discover the fascinating history of the town and its heritage on a guided tour of La Canourgue. Visit the timber-framed houses, the collegiate church, the squares… and observe the canals. Departure from the tourist office on Saturday at 10.30am and 2.30pm.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE, PETITE VENISE LOZÉRIENNE La Canourgue a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn