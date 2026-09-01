Informations pratiques

Neuvy-Deux-Clochers

Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée de la Cathédrale Jean Linard

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Plongez dans l’univers singulier de Jean Linard lors d’une visite guidée de sa Cathédrale, œuvre monumentale mêlant céramique, mosaïque et matériaux de récupération.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez en détail la Cathédrale de Jean Linard à Neuvy-Deux-Clochers.

Cette visite guidée vous plonge dans l’univers foisonnant de l’artiste, potier, sculpteur, peintre et bâtisseur, au cœur d’une œuvre singulière peuplée de céramiques, mosaïques et sculptures.

Vous pourrez également accéder à la cour intérieure privée du site.

Visites samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 à 15h et 17h, pour une durée d’1h30. Tarif : 8 € par personne. Tout public. .

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 03 51 48

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English :

Immerse yourself in Jean Linard’s unique world during a guided tour of his “Cathedral,” a monumental work that blends ceramics, mosaics, and recycled materials.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée de la Cathédrale Jean Linard Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES