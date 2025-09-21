Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la chapelle de Saint-Vio Tréguennec

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la chapelle de Saint-Vio Tréguennec dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la chapelle de Saint-Vio

Lieu-dit Saint-Vio Tréguennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Située dans un cadre magnifique, la chapelle de Saint Vio est certes la plus petite des chapelles bigoudènes mais elle vaut le détour . Cinquante mètres carrés à peine, un charme fou pour la chapellig , blottie dans un repli de dunes sur la palue de Tréguennec, si basse avec son petit escalier extérieur, son clocher couvert de lichen d’un jaune éclatant, et ses portes qui commandent de baisser la tête pour y pénétrer.

Ceux qui la connaissent en sont amoureux. Abondamment photographiée, peinte, filmée dans « Le crabe tambour », son histoire n’a rien d’extraordinaire, mais les légendes qui l’entourent nous amènent de l’Irlande en baie d’Audierne, de la fontaine à sa pierre hémisphérique, témoin de la civilisation celte.

La fontaine de Saint-Vio date du 16e siècle avec un lavoir qui se trouve un peu en aval ainsi qu’une stèle datant de l’âge de fer. .

Lieu-dit Saint-Vio Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la chapelle de Saint-Vio Tréguennec a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Destination Pays Bigouden