Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de la Chapelle Saint-Joseph Quartier de Ste-Croix 11 rue Penquer Guingamp dimanche 21 septembre 2025.

Quartier de Ste-Croix 11 rue Penquer Chapelle Saint-Joseph Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

À proximité de l’ancienne abbaye de Sainte-Croix, la chapelle Saint-Joseph de style néogothique fut édifiée entre 1868 et 1871 sous la direction d’un architecte briochin. La tradition rapporte qu’un habitant de Sainte-Croix légua à sa mort la somme de 5000 francs pour l’édification d’une chapelle placée sous l’invocation de Saint Joseph. La façade en granite ocre est rythmée par des pierres de tuffeau employées pour l’entourage des baies, des contreforts et du clocher. .

Quartier de Ste-Croix 11 rue Penquer Chapelle Saint-Joseph Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

