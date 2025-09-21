Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de la cité médiévale Beaulieu-sur-Dordogne

Place du Monturuc Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez Beaulieu-sur-Dordogne autrement, guidés par Clarisse, passeuse d’eau du XIXᵉ siècle.

Entre faits historiques, anecdotes locales et récits populaires transmis par les anciens, cette visite théâtralisée vous plonge dans la vie quotidienne du village au fil des siècles .

Place du Monturuc Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00

