Journées Européennes du Patrimoine « Visite guidée de la cité scolaire René Billères »

ARGELES-GAZOST 6 Avenue Marcel Lemettre Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-20 09:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui se tiendront le 20 et 21 septembre prochain, la Cité scolaire René Billères d’Argelès-Gazost (65) ouvrira exceptionnellement ses portes au public le samedi matin afin d’en proposer la visite.

Les visites guidées, à 9h et 10h30, seront ouvertes à tous les publics, élèves, anciens élèves, parents, personnels, voisins, habitants valléens, non valléens et curieux … Vous êtes tous les bienvenus ! Ces visites seront l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire et la richesse de ce complexe architecturale et artistique qui font de cet établissement scolaire un emblème de nos vallées.

Le Cité scolaire se visite aussi !

Ne vous y trompez pas. Cet établissement qui témoigne d’une époque, est l’un des plus grand de France par sa superficie, et dans un cadre unique, familier de nombre d’entre vous, recèle des trésors architecturaux et artistiques insoupçonnés que beaucoup ignorent y compris parmi ses usagers quotidiens (élèves, parents et personnels).

Ses bâtiments, qui témoignent de l’architecture avant-gardiste d’après-guerre, et son parc d’une grande richesse en font un écrin exceptionnel pour l’enseignement et l’apprentissage des enfants de nos vallées.

Durée de la visite 1h30.

Sans inscription, .

ARGELES-GAZOST 6 Avenue Marcel Lemettre Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 81 03 82

English :

To mark the European Heritage Days on September 20 and 21, the Cité Scolaire René Billères in Argelès-Gazost (65) will be opening its doors to the public on Saturday morning.

The guided tours, at 9 and 10.30 am, will be open to all: students, former students, parents, staff, neighbors, local residents, non-local residents and the curious? All are welcome! These tours will be an opportunity to discover or rediscover the history and richness of this architectural and artistic complex, which makes this school an emblem of our valleys.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals am 20. und 21. September öffnet die Cité scolaire René Billères in Argelès-Gazost (65) ausnahmsweise am Samstagmorgen ihre Türen für die Öffentlichkeit, um Besichtigungen anzubieten.

Die Führungen um 9 Uhr und 10.30 Uhr stehen allen offen: Schülern, ehemaligen Schülern, Eltern, Personal, Nachbarn, Einwohnern der Vallée, Nicht-Vallée und Neugierigen? Sie sind alle herzlich willkommen! Diese Führungen bieten die Gelegenheit, die Geschichte und den Reichtum dieses architektonischen und künstlerischen Komplexes zu entdecken oder wiederzuentdecken, die aus dieser Schule ein Wahrzeichen unserer Täler machen.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio del 20 e 21 settembre, la Cité Scolaire René Billères di Argelès-Gazost (65) aprirà le sue porte al pubblico sabato mattina.

Le visite guidate, alle 9.00 e alle 10.30, saranno aperte a tutti: studenti, ex studenti, genitori, personale, vicini, residenti e curiosi? Tutti sono i benvenuti! Le visite saranno un’occasione per scoprire o riscoprire la storia e la ricchezza di questo complesso architettonico e artistico, che fa di questa scuola un emblema delle nostre valli.

Espanol :

Coincidiendo con las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre, la Ciudad Escolar René Billères de Argelès-Gazost (65) abrirá sus puertas al público el sábado por la mañana.

Las visitas guiadas, a las 9.00 y a las 10.30 horas, estarán abiertas a todos, alumnos, antiguos alumnos, padres, personal, vecinos, residentes locales y curiosos? Todos son bienvenidos Estas visitas serán una oportunidad para descubrir o redescubrir la historia y la riqueza de este conjunto arquitectónico y artístico, que hace de esta escuela un emblema de nuestros valles.

