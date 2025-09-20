Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de la Collégiale Saint-Aubin Collégiale Saint-Aubin Guérande

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées flash

Découvrez les grandes étapes du chantier de restauration et redécouvrez ce monument central du patrimoine guérandais.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Durée : 30 minutes

Réservations auprès de la Porte Saint-Michel au 02 51 75 06 80

La Collégiale Saint-Aubin, en plein cœur de la cité médiévale vous accueille tout le week-end pour faire découvrir son architecture et son histoire.

Alexandre Lamoureux