Journées Européennes du Patrimoine : « Visite guidée de la mairie » Mairie Arrens-Marsous
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Journées Européennes du Patrimoine : « Visite guidée de la mairie »
Mairie ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
« Connaissez-vous vraiment votre mairie ? »
Visites guidées de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Inscription conseillée par téléphone.
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Mairie ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 02 54
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English :
« Do you really know your city hall? »
Guided tours from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 4 p.m.
Registration by phone is recommended.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : « Visite guidée de la mairie » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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