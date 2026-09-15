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AGENDA · Arrens-Marsous

Journées Européennes du Patrimoine : « Visite guidée de la mairie » Mairie Arrens-Marsous

samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Arrens-Marsous

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Mairie
Adresse
ARRENS-MARSOUS
Ville
65400 Arrens-Marsous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Arrens-Marsous

Journées Européennes du Patrimoine : « Visite guidée de la mairie »

Mairie ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

« Connaissez-vous vraiment votre mairie ? »
Visites guidées de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Inscription conseillée par téléphone.
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Mairie ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 02 54 

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English :

« Do you really know your city hall? »
Guided tours from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 4 p.m.
Registration by phone is recommended.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : « Visite guidée de la mairie » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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