Informations pratiques

Arrens-Marsous

Journées Européennes du Patrimoine : « Visite guidée de la mairie »

Mairie ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

« Connaissez-vous vraiment votre mairie ? »

Visites guidées de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Inscription conseillée par téléphone.

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Mairie ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 02 54

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English :

« Do you really know your city hall? »

Guided tours from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 4 p.m.

Registration by phone is recommended.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : « Visite guidée de la mairie » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65