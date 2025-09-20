Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la Maison Louis XIV Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Visite du 2è étage ou étage de Maitre.

Louis XIV y résida 40 jours au moment de son mariage en 1660. Vous y découvrirez décors et mobiliers du XVIIe siècle à nos jours (la Maison est toujours dans la même famille et toujours habitée !).

À l’occasion de ces Journées coup d’œil sur quelques pièces habituellement fermées et présentation, sur le parcours de la visite, d’objets ou vêtements anciens laissés par les générations passées et conservés dans la maison. Accueil et informations sur place par les propriétaires. .

Place Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

