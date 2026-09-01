Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de la mine Saint-Louis Banca
dimanche 20 septembre 2026 · Banca
Informations pratiques
Banca
Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de la mine Saint-Louis
Centre Olhaberri Banca Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez suivre une visite de la mine Saint-Louis sur réservation. .
Centre Olhaberri Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 72 96 08 olhaberri@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de la mine Saint-Louis
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de la mine Saint-Louis Banca a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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