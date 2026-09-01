Informations pratiques

Banca

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de la mine Saint-Louis

Centre Olhaberri Banca Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez suivre une visite de la mine Saint-Louis sur réservation. .

Centre Olhaberri Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 72 96 08 olhaberri@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de la mine Saint-Louis

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de la mine Saint-Louis Banca a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque