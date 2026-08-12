Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château d’Annoville Annoville Tourneville-sur-Mer

Informations pratiques

Tourneville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château d’Annoville

Annoville 94 Rue de la Libération Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château d’Annoville extérieurs.

Rendez-vous à 14h, 94 avenue de la Libération à Annoville (Tourneville-sur-Mer). .

Annoville 94 Rue de la Libération Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 6 32 39 03 33

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château d’Annoville

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château d’Annoville Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme