Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Préfecture de la Charente Préfecture de la Charente Angoulême

Préfecture de la Charente 7-9 rue de la Préfecture Angoulême Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

À l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du Patrimoine, la préfecture de la Charente ouvre ses portes le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit. Réservation obligatoire (en ligne ou par e-mail).

Préfecture de la Charente 7-9 rue de la Préfecture Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine pref-jep@charente.gouv.fr

English :

To mark the 42nd European Heritage Days, the Charente prefecture opens its doors on Saturday September 20 and Sunday September 21, 2025.

Free admission. Reservations required (online or by e-mail).

German :

Anlässlich der 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet die Präfektur des Departements Charente am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September 2025 ihre Türen.

Der Eintritt ist frei. Reservierung erforderlich (online oder per E-Mail).

Italiano :

In occasione delle 42esime Giornate europee del patrimonio, la prefettura della Charente apre le porte sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria (online o via e-mail).

Espanol :

Con motivo de las 42ª Jornadas Europeas del Patrimonio, la prefectura de Charente abre sus puertas el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 2025.

Entrada gratuita. Reserva obligatoria (en línea o por correo electrónico).

