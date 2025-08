Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la salle de spectacles des Carmes et du cloître Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la salle de spectacles des Carmes et du cloître Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 20 septembre 2025.

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Début : Samedi 2025-09-20

2025-09-20

Située dans un ancien couvent à La Rochefoucauld-en-Angoumois, la salle des Carmes est un bâtiment remarquable qui conjugue habilement des éléments architecturaux de son usage passé et sa nouvelle fonction de lieu culturel…

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

Located in a former convent in La Rochefoucauld-en-Angoumois, the Salle des Carmes is a remarkable building that skilfully combines architectural elements from its past use with its new function as a cultural venue…

German :

Der in einem ehemaligen Kloster in La Rochefoucauld-en-Angoumois gelegene Salle des Carmes ist ein bemerkenswertes Gebäude, das architektonische Elemente seiner früheren Nutzung und seine neue Funktion als Kulturort geschickt miteinander verbindet…

Italiano :

Situata in un ex convento a La Rochefoucauld-en-Angoumois, la Salle des Carmes è un edificio notevole che combina abilmente elementi architettonici del suo uso passato con la sua nuova funzione di luogo culturale…

Espanol :

Ubicada en un antiguo convento de La Rochefoucauld-en-Angoumois, la Salle des Carmes es un edificio notable que combina hábilmente elementos arquitectónicos de su uso pasado con su nueva función de lugar cultural…

